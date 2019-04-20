Женский сектор "Уфы" написал открытое письмо Егорову с претензиями к судейству

Фанатское объединение "Женский сектор "Уфы" написало открытое письмо главе Департамента судейства и инспектирования РФС Александру Егорову. Болельщики недовольны судейством Владимира Москалева в матче 24-го тура РПЛ против "Арсенала" (1:2).

"Сегодня женскому сектору ФК "Уфа" исполнилось 2 года. Мы думали, что сегодня мы побываем на празднике футбола. Но в действительности праздника не получилось. И даже не потому, что наша команда проиграла, а потому что впервые в истории матчей "Уфы" мы увидели такое отвратительное судейство. Неудивительно, что болельщики нашего клуба в конце матча даже нецензурно хором ругали судью.

Мы, конечно, не специалисты в области судейства, но даже в этом случае смущает статистика нарушений в матче (22-4). Обращаемся к вам, уважаемый Александр Анатольевич, как к специалисту и просим прокомментировать следующие эпизоды на видео.

Надеемся на объективную оценку произошедшего сегодня в Уфе. Везде говорят о посещаемости российских матчей, люди борются за болельщика, но такие вещи убивают у людей всякое желание ходить на футбол. Какой смысл ходить на футбол, если уже все заранее предрешено?" – говорится в обращении Женского сектора.