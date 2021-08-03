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Женский фанатский сектор «Уфы» обратился к Путину с просьбой помочь в финансировании клуба

12:12
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Женский фанатский сектор «Уфы» обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь в финансировании клуба.

«Мы знаем, сколько внимания Вы уделяете развитию спорта в нашей стране и очень благодарны Вам за это! Поэтому надеемся, что вы не оставите наш вопрос без внимания.

В последнее время наш любимый футбольный клуб испытывает финансовые трудности, в то же время в нашей республике есть много богатых производственных предприятий, которые могли бы оказать помощь и стать спонсорами нашей любимой команды.

Пожалуйста, помогите сохранить наш любимый клуб. Вам будут благодарны полторы тысячи воспитанников нашей школы и их родители, тысячи болельщиков, которые ходят на стадион, десятки тысяч подписчиков наших пабликов, а так же полумиллионная армия телезрителей, которые смотрят матчи нашей любимой команды", — говорится в заявлении.

6 августа «Уфа» сыграет с «Локомотивом» в 3-м туре Тинькофф РПЛ.

Дополнительная информация:

https://vk.com/wall-145613450_1880

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Виктория Кравченко все материалы автора

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