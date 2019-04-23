Жена Кокорина выложила свое фото с мужем, которое изучает их сын

Гражданская жена нападающего "Зенита" Александра Кокорина Дарья Валитова опубликовала новое фото в своем Инстаграме. На фотографии их сын Майкл рассматривает снимок, на котором изображены его родители.

28-летний Кокорин вместе с братом Кириллом, полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым и другом хавбека "быков", детским футбольным тренером Александром Протасовицким находятся в СИЗО "Бутырка" с 11 октября 2018 года за участие в двух драках в центре Москвы.

В результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. 3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение, но апелляция была отклонена.

Суд Кокорина и Мамаева. Новый день. Live!