«Желаем Коле и Саше успехов!» Реакция «Спартака» на отъезд Ломовицкого и Рассказова

«Спартак» подтвердил переход защитника Николая Рассказова и полузащитника Александра Ломовицкого в тульский «Арсенал» на правах аренды.

«Тульский «Арсенал» арендовал у «Спартака» защитника Николая Рассказова и полузащитника Александра Ломовицкого. Соглашения с 22-летними воспитанниками красно-белых рассчитаны до конца нынешнего сезона. При этом Рассказов подписал со «Спартаком» новый контракт. Отметим, что Рассказов родом из Тульской области, а Ломовицкий уже выступал за «Арсенал» на правах аренды в прошлом сезоне. Желаем Коле и Саше успехов!», — говорится в заявлении на официальном сайте красно-белых.