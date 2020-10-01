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«Желаем Коле и Саше успехов!» Реакция «Спартака» на отъезд Ломовицкого и Рассказова

15:53
Александр Ломовицкий и Николай Рассказов. Фото ФК «Спартак»
Александр Ломовицкий и Николай Рассказов. Фото ФК «Спартак»
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«Спартак» подтвердил переход защитника Николая Рассказова и полузащитника Александра Ломовицкого в тульский «Арсенал» на правах аренды.

«Тульский «Арсенал» арендовал у «Спартака» защитника Николая Рассказова и полузащитника Александра Ломовицкого. Соглашения с 22-летними воспитанниками красно-белых рассчитаны до конца нынешнего сезона. При этом Рассказов подписал со «Спартаком» новый контракт. Отметим, что Рассказов родом из Тульской области, а Ломовицкий уже выступал за «Арсенал» на правах аренды в прошлом сезоне. Желаем Коле и Саше успехов!», — говорится в заявлении на официальном сайте красно-белых.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2020-10-01-lomovitskiy_i_rasskazov_arendovany_arsenalom/

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