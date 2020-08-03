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«Ждем тебя обратно». Кокорин ответил Промесу после перехода в «Спартак»

19:46
Александр Кокорин. Фото ФК «Спартак»
Александр Кокорин. Фото ФК «Спартак»
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Новичок «Спартака» Александр Кокорин отреагировал на комментарий нападающего «Аякса» Квинси Промеса под постом Instagram-аккаунта красно-белых.

Ранее Промес оставил нецензурный комментарий под фото с первой тренировки Кокорина в «Спартаке».

«Ждем тебя обратно», — ответил Промесу 29-летний российский форвард.

В минувшем сезоне Кокорин на правах аренды выступал за «Сочи», где провел 10 матчей, забил 7 голов и сделал две результативные передачи. Нападающий принадлежал «Зениту».

Промес играл за «Спартак» с 2014-го по 2018-й. Вместе с красно-белыми становился чемпионом России (2016/17) и обладателем Суперкубка страны (2017).

«Давай!» Необычная реакция Промеса на переход Кокорина в «Спартак»

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