"Ждем тебя!" Азмун - Кокорину

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун поддержал своего одноклубника Александра Кокорина. В среду Пресненский районный суд города Москвы продлил срок содержания под стражей для 28-летнего форварда до 25 сентября.

- Мы ждем тебя и будем поддерживать, несмотря ни на что, - написал Азмун в своем Инстаграме.

Напомним, Кокорин вместе с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Сначала они были помещены под стражу в СИЗО "Бутырка" до 8 декабря, затем срок ареста был продлен до 8 февраля, а потом – до 8 апреля. Апелляции обвиняемых ни разу не были удовлетворены.

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