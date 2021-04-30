Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Ионов признан лучшим игроком «Краснодара» в апреле

17:53
Теги:

Полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов назван лучшим игроком команды в апреле. За футболиста проголосовало 68,05% болельщиков.

В этом месяце хавбек забил три гола в матчах с «Зенитом» и «Рубином». Он впервые получил эту награду.

Второе место занял полузащитник Кристоффер Олссон, который набрал 4,81% голосов. В матче с «Зенитом» игрок сделал результативную передачу.

Третьим стал полузащитник «быков» Вандерсон. За него проголосовало 4,71% опрошенных.

Дополнительная информация:

https://fckrasnodar.ru/fan/news/object/?object_id=139058

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Юниорский ЧМ-2021 по хоккею: расписание и результаты матчей 30 апреля, Россия — Германия
США заподозрили Россиию в атаках "энергетическими лучами"
Суд огласил приговор второму лжесвидетелю по делу Ефремова
Видео: Что сказал Авербух о беременности Арзамасовой

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд