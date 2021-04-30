Ионов признан лучшим игроком «Краснодара» в апреле

Полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов назван лучшим игроком команды в апреле. За футболиста проголосовало 68,05% болельщиков.

В этом месяце хавбек забил три гола в матчах с «Зенитом» и «Рубином». Он впервые получил эту награду.

Второе место занял полузащитник Кристоффер Олссон, который набрал 4,81% голосов. В матче с «Зенитом» игрок сделал результативную передачу.

Третьим стал полузащитник «быков» Вандерсон. За него проголосовало 4,71% опрошенных.