Жалолиддинов поделился впечатлениями от перехода в «Локомотив»

Новичок «Локомотива», полузащитник Жасур Жалолиддинов поделился впечатлениями от перехода в команду и рассказал о пользе работы с хавбеком железнодорожников Алексеем Миранчуком.

— Я знаю, какие замечательные болельщики у «Локомотива», буду стараться радовать всех, — сказал в прямом эфире YouTube-канала «Локомотива» Жалолиддинов.

— Вы говорили, что вам нравится игра Алексея Миранчука.

— Конечно, мне еще много чему есть поучиться у него, работа с ним пойдет мне на пользу. Леша очень спокоен в завершении, много забивает, с пенальти тоже. Я тоже хочу таким стать.

— Считаете себя спокойным, или чувствуете давление? Guardian включил вас в список самых перспективных тинейджеров.

— Нет, давления нет, но есть ответственность. За мной многие следят, придется работать в два раза больше. В «Локомотиве» мне все помогают расти как футболисту и как человеку.