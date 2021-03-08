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Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Зенит» забыл привезти форму на матч с «Рубином»

15:22
Форма «Зенита».
Форма «Зенита».
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Перед игрой 21-го тура РПЛ между «Рубином» и «Зенитом» произошел казус. По информации «Бизнес Online», клуб из Санкт-Петербурга не привез с собой комплекты игровой формы.

Как отмечается, об отмене или переносе игры речь не идет, но питерцы теперь вынуждены заказывать дополнительный чартерный авиарейс в Казань, чтобы привезти экипировку.

Чартер Санкт-Петербург — Казань стоит от 2 до 4 миллионов, которые придется заплатить питерскому клубу, чтобы привезти форму в Казань.

Напомним, игра состоится сегодня на «Ак Барс Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени.

Следить за матчем можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ»

Рубин — Зенит

Дополнительная информация:

https://sport.business-gazeta.ru/news/263038

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