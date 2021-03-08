«Зенит» забыл привезти форму на матч с «Рубином»
15:22
Перед игрой 21-го тура РПЛ между «Рубином» и «Зенитом» произошел казус. По информации «Бизнес Online», клуб из Санкт-Петербурга не привез с собой комплекты игровой формы.
Как отмечается, об отмене или переносе игры речь не идет, но питерцы теперь вынуждены заказывать дополнительный чартерный авиарейс в Казань, чтобы привезти экипировку.
Чартер Санкт-Петербург — Казань стоит от 2 до 4 миллионов, которые придется заплатить питерскому клубу, чтобы привезти форму в Казань.
Напомним, игра состоится сегодня на «Ак Барс Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени.
Следить за матчем можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ»
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 21-й тур. «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
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