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Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Арсенал» — «Локомотив»: Смолов открыл счет после выхода на замену идеальным дальним ударом

15:31
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Нападающий «Локомотива» Федор Смолов отличился в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала». Он открыл счет в середине второго тайма — 1:0.

Нападающий получил мяч на углу штрафной, сместился чуть ближе к центру и нанес неотразимый удар в дальний угол ворот.

Смолов появился на поле за несколько мгновений до этого, выйдя на замену.

Арсенал Т — Локомотив

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