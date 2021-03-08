Нападающий «Локомотива» Федор Смолов отличился в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала». Он открыл счет в середине второго тайма — 1:0.

Нападающий получил мяч на углу штрафной, сместился чуть ближе к центру и нанес неотразимый удар в дальний угол ворот.

Смолов появился на поле за несколько мгновений до этого, выйдя на замену.