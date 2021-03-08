«Арсенал» — «Локомотив»: Смолов открыл счет после выхода на замену идеальным дальним ударом
15:31
Нападающий «Локомотива» Федор Смолов отличился в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала». Он открыл счет в середине второго тайма — 1:0.
Нападающий получил мяч на углу штрафной, сместился чуть ближе к центру и нанес неотразимый удар в дальний угол ворот.
Смолов появился на поле за несколько мгновений до этого, выйдя на замену.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 21-й тур. «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
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