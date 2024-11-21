«Зенит» выпустил ремейк пакетов, посвященных чемпионству-1984

«Зенит» объявил о выпуске партии пакетов, дизайн которых посвящен победе в чемпионате СССР 1984 года.

Коллекция приурочена к 40-летнему юбилею события. Впервые они появились после завоевания чемпионского титула, сувениры выпустило предприятие «Ленбытхим».

Чемпионский титул 1984 года стал первым в истории для клуба из Санкт-Петербурга (тогда — Ленинград).