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Тедеев заявил, что Дзюба остается сильнейшим нападающим в России

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Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о невызове нападающего тольяттинцев Артема Дзюбы в сборную России.

«Обращался ли ко мне Карпин по поводу возможного вызова Дзюбы в сборную? Нет, у меня не было никакого контакта с главным тренером «Ростова» и сборной России за последнее время точно. Нужно ли было вызывать Артема? Я считаю, что сегодня в моей команде есть футболисты, на которых можно обратить внимание, Артем Дзюба — один из них. Потому что он остается сильнейшим нападающим в России наряду с некоторыми другими игроками. Это сугубо мое личное мнение», — цитирует Тедеева «РБ Спорт».

36-летний Дзюба провел за «Акрон» 8 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 3 результативные передачи.

Источник: «РБ Спорт»
Артем Дзюба
Заур Тедеев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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22.11 19:00
Рубин – Акрон
 - : -
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 - : -
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 - : -
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 - : -
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
24.11 16:30
Факел – Динамо
 - : -
24.11 19:00
Пари НН – Динамо Мх
 - : -
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