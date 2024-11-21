Тедеев заявил, что Дзюба остается сильнейшим нападающим в России

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о невызове нападающего тольяттинцев Артема Дзюбы в сборную России.

«Обращался ли ко мне Карпин по поводу возможного вызова Дзюбы в сборную? Нет, у меня не было никакого контакта с главным тренером «Ростова» и сборной России за последнее время точно. Нужно ли было вызывать Артема? Я считаю, что сегодня в моей команде есть футболисты, на которых можно обратить внимание, Артем Дзюба — один из них. Потому что он остается сильнейшим нападающим в России наряду с некоторыми другими игроками. Это сугубо мое личное мнение», — цитирует Тедеева «РБ Спорт».

36-летний Дзюба провел за «Акрон» 8 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 3 результативные передачи.