«Зенит» вспомнил, как 75 лет назад завоевал первый трофей в своей истории. Видео
14:14
«Зенит» вспомнил в Twitter, как в 1944 году завоевал первый в своей истории трофей — Кубок СССР.
В финальном матче за трофей питерцы 27 августа 1944 года победили ЦДКА со счетом 3:1 в Москве на стадионе «Динамо». Встречу посетили 75 тысяч человек.
75 лет назад «Зенит» завоевал первый в своей истории трофей — Кубок СССР ? pic.twitter.com/2w7gsmuImT— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) August 27, 2019
Легендарный Кубок 1944-го ? Вспоминаем, как это было.#ЛегендыЗенитаhttps://t.co/8FWl7V2Hg8— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) August 27, 2019