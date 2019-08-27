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«Зенит» вспомнил, как 75 лет назад завоевал первый трофей в своей истории. Видео

14:14
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«Зенит» вспомнил в Twitter, как в 1944 году завоевал первый в своей истории трофей — Кубок СССР.

В финальном матче за трофей питерцы 27 августа 1944 года победили ЦДКА со счетом 3:1 в Москве на стадионе «Динамо». Встречу посетили 75 тысяч человек.

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