«Зенит» вспомнил, как 12 лет назад стал в этот день чемпионом России. Помните, как это было?
14:15
«Зенит» в своем официальном Twitter опубликовал фотографию с матча с «Сатурном» (1:0) в Раменском в рамках 30-го тура РПЛ-2007. Игра проходила 11 ноября 2007 года, а та победа позволила «Зениту» впервым в истории стать чемпионом России.
До этого петербургский клуб становился только чемпионом СССР в 1984 году.
Раменское. Ровно 12 лет назад ? pic.twitter.com/h8HUDQFLEZ— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) November 11, 2019
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