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«Зенит» вспомнил, как 12 лет назад стал в этот день чемпионом России. Помните, как это было?

14:15
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«Зенит» в своем официальном Twitter опубликовал фотографию с матча с «Сатурном» (1:0) в Раменском в рамках 30-го тура РПЛ-2007. Игра проходила 11 ноября 2007 года, а та победа позволила «Зениту» впервым в истории стать чемпионом России.

До этого петербургский клуб становился только чемпионом СССР в 1984 году.

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