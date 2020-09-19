«Зенит» всего в третий раз не смог обыграть «Урал»

В матче восьмого тура чемпионата России «Зенит» на выезде не смог справиться со своим самым удобным соперником — «Уралом» (1:1). Это всего третья ничья, которую «шмели» сумели добыть в 19 встречах с сине-бело-голубыми. Ранее с тем же счетом 1:1 завершались екатеринбургские матчи 1992 и 2017 годов. Все восемь игр в Санкт-Петербурге хозяева выиграли с общим счетом 25:4. (Кирилл Бурдаков)

Матчи «Урала» и «Зенита» в Екатеринбурге

Дата Стадион Счет Голы 27.09.1992 Уралмаш 1:1 Нежелев — Зазулин 10.08.1996 Центральный 1:3 Ханкеев — Кулик-2, Данилов 26.10.2013 Центральный 1:2 Гогниев — Широков-2 13.08.2013 Центральный 1:2 Асеведо — Данни, Рондон 26.07.2015 СКБ-Банк Арена 1:4 Ерохин — Халк-2, Дзюба, Данни 16.10.2016 СКБ-Банк Арена 0:2 Шатов, Юсупов 09.08.2017 СКБ-Банк Арена 1:1 Бикфалви — Кокорин 02.03.2019 Центральный 0:1 Азмун 06.10.2019 Центральный 1:3 Шатов, в свои ворота — Иванович, Оздоев, Азмун 19.09.2020 Центральный 1:1 Панюков — Дзюба

Итого: +0=3-7, мячи 8-20.