«Зенит» всего в третий раз не смог обыграть «Урал»
В матче восьмого тура чемпионата России «Зенит» на выезде не смог справиться со своим самым удобным соперником — «Уралом» (1:1). Это всего третья ничья, которую «шмели» сумели добыть в 19 встречах с сине-бело-голубыми. Ранее с тем же счетом 1:1 завершались екатеринбургские матчи 1992 и 2017 годов. Все восемь игр в Санкт-Петербурге хозяева выиграли с общим счетом 25:4. (Кирилл Бурдаков)
Матчи «Урала» и «Зенита» в Екатеринбурге
|
Дата
|
Стадион
|
Счет
|
Голы
|
27.09.1992
|
Уралмаш
|
1:1
|
Нежелев — Зазулин
|
10.08.1996
|
Центральный
|
1:3
|
Ханкеев — Кулик-2, Данилов
|
26.10.2013
|
Центральный
|
1:2
|
Гогниев — Широков-2
|
13.08.2013
|
Центральный
|
1:2
|
Асеведо — Данни, Рондон
|
26.07.2015
|
СКБ-Банк Арена
|
1:4
|
Ерохин — Халк-2, Дзюба, Данни
|
16.10.2016
|
СКБ-Банк Арена
|
0:2
|
Шатов, Юсупов
|
09.08.2017
|
СКБ-Банк Арена
|
1:1
|
Бикфалви — Кокорин
|
02.03.2019
|
Центральный
|
0:1
|
Азмун
|
06.10.2019
|
Центральный
|
1:3
|
Шатов, в свои ворота — Иванович, Оздоев, Азмун
|
19.09.2020
|
Центральный
|
1:1
|
Панюков — Дзюба
Итого: +0=3-7, мячи 8-20.