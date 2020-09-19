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«Зенит» всего в третий раз не смог обыграть «Урал»

19:41
&quot;Урал&quot; - &quot;Зенит&quot;: ничья в Екатеринбурге. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
&quot;Урал&quot; - &quot;Зенит&quot;: ничья в Екатеринбурге. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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В матче восьмого тура чемпионата России «Зенит» на выезде не смог справиться со своим самым удобным соперником — «Уралом» (1:1). Это всего третья ничья, которую «шмели» сумели добыть в 19 встречах с сине-бело-голубыми. Ранее с тем же счетом 1:1 завершались екатеринбургские матчи 1992 и 2017 годов. Все восемь игр в Санкт-Петербурге хозяева выиграли с общим счетом 25:4. (Кирилл Бурдаков)

Матчи «Урала» и «Зенита» в Екатеринбурге

Дата

Стадион

Счет

Голы

27.09.1992

Уралмаш

1:1

Нежелев — Зазулин

10.08.1996

Центральный

1:3

Ханкеев — Кулик-2, Данилов

26.10.2013

Центральный

1:2

Гогниев — Широков-2

13.08.2013

Центральный

1:2

Асеведо — Данни, Рондон

26.07.2015

СКБ-Банк Арена

1:4

Ерохин — Халк-2, Дзюба, Данни

16.10.2016

СКБ-Банк Арена

0:2

Шатов, Юсупов

09.08.2017

СКБ-Банк Арена

1:1

Бикфалви — Кокорин

02.03.2019

Центральный

0:1

Азмун

06.10.2019

Центральный

1:3

Шатов, в свои ворота — Иванович, Оздоев, Азмун

19.09.2020

Центральный

1:1

Панюков — Дзюба

Итого: +0=3-7, мячи 8-20.

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