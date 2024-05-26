«Зенит» уступает «Спартаку» по количеству вторых место по итогам РПЛ

В рейтинге призеров чемпионатов России «Краснодар» благодаря серебряному финишу поднялся на девятое место, опередив «Ростов» и «Сочи», который по разу занимали вторые места. «Динамо» и «Зенит» улучшить позиции не смогли. Бело-голубые с одним серебром и шестью бронзами остались восьмыми, а сине-бело-голубые все еще уступают «Спартаку», но теперь только по количеству вторых мест.

Все призеры чемпионатов России: