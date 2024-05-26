Смолов: «Негативный результат станет опытом практически для всех игроков»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов в интервью «СЭ» оценил итоги сезона для клуба.

«Если постараться посмотреть шире, то третье место — как будто бы не так плохо. Но, поскольку лидировали перед последним туром, конечно, эмоции неприятные. Абсолютное расстройство. Но такие матчи стоят того, чтобы их проживать. И даже негативный результат все равно станет опытом практически для всех игроков и для тренерского штаба. Будем стараться сделать все возможное, чтобы участие в решающих битвах стало обычным исходом сезона», — сказал Смолов «СЭ».

«Динамо» завершило чемпионат России на третьем месте, уступив в последнем туре «Краснодару» (0:1). Краснодарцы стали вторыми, «Зенит» выиграл РПЛ в шестой раз подряд.