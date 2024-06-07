«Зенит» установил рекорд по выручке от проведения матчей

В сезоне-2023/2024 «Зенит» заработал 1,3 миллиарда рублей на проведении матчей и установил рекорд по данному показателю, сообщает «РБ Спорт».

В эту сумму входят продажа обычных билетов, лож, кейтеринг и мерчендайз. Самым посещаемым матчем сезона стала игра со «Спартаком» — 57 865 зрителей. При этом рекорд был установлен 12 мая 2019-го года, когда на встречу с ЦСКА собралось 61 494 человек. Вместимость «Газпром Арены» — 68 000 зрителей.