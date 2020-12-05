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«Зенит» — «Урал»: Азмун оформил дубль

19:22
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Форвард «Зенита» Сердар Азмун отличился в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала».

Иранский нападающий забил гол на 22-й минуте, оформив дубль, и сделал счет 2:0.

Зенит — Урал

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