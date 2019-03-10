"Зенит" – "Уфа": Нобоа выйдет в стартовом составе хозяев

Стали известны стартовые составы "Зенита" и "Уфы" на матч 19-го тура чемпионата России.

Составы команд выглядят следующим образом:

"Зенит": Лунев, Смольников, Ракицкий, Иванович, Жирков, Барриос, Нобоа, Кузяев, Ригони, Азмун, Дзюба. Запасные: Кержаков, Анюков, Нету, Набиуллин, Маммана, Краневиттер, Шатов, Мак, Оздоев, Эрнани, Дриусси, Заболотный

"Уфа": Беленов, Сухов, Аликин, Пуцко, Йокич, Неделчару, Карп, Тилль, Сысуев, Игбун, Бизяк. Запасные: Шафинский, Никитин, Живоглядов, Круговой, Табидзе, Кротов, Алиев, Безденежных, Ванек, Салатич, Вомбергар

Матч "Зенит" – "Уфа" начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи