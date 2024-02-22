Веденеев: «У «Зенита» есть сильные новички, но они не настолько проверены, чтобы сразу ставить их на матч со «Спартаком»

Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев поделился ожиданиями от предстоящего матча сине-бело-голубых и «Спартака».

«Жду ли сюрпризов от «Зенита»? Не жду. Да, есть новички, сильные игроки, но они пока совершенно не проверенные, чтобы сразу поставить в состав и ждать от них результата. Как они себя поведут в ответственном матче?» — приводит слова Веденеева «РБ Спорт».

Петербуржцы сыграют со «Спартаком» 2 марта на стадионе «Газпром Арена», начало — в 19.30 мск.

«Зенит» после 18 туров чемпионата России занимает второе место, набрав 36 очков. Сине-бело-голубые отстают от лидирующего «Краснодара» на 2 очка.