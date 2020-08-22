Болельщики «Зенита» перед матчем 4-го тура Тинькофф-РПЛ против «Тамбова» посвятили баннер Александру Анюкову. Футболист защищал цвета сине-бело-голубых с 2005 по 2019 год, а после сезона в родных «Крыльях Советов» завершил карьеру и вошел в тренерский штаб Сергея Семака.

Фанаты вывесили баннер с портретом Анюкова и подписью «Зенит» — твоя судьба".