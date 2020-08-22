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«Зенит» — «Тамбов». Шикарный баннер для Анюкова

18:38
Баннер в честь Александра Анюкова. Фото "СЭ"
Баннер в честь Александра Анюкова. Фото "СЭ"
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Болельщики «Зенита» перед матчем 4-го тура Тинькофф-РПЛ против «Тамбова» посвятили баннер Александру Анюкову. Футболист защищал цвета сине-бело-голубых с 2005 по 2019 год, а после сезона в родных «Крыльях Советов» завершил карьеру и вошел в тренерский штаб Сергея Семака.

Фанаты вывесили баннер с портретом Анюкова и подписью «Зенит» — твоя судьба".

Зенит — Тамбов

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