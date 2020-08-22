«Зенит» — «Тамбов». Шикарный баннер для Анюкова
18:38
Болельщики «Зенита» перед матчем 4-го тура Тинькофф-РПЛ против «Тамбова» посвятили баннер Александру Анюкову. Футболист защищал цвета сине-бело-голубых с 2005 по 2019 год, а после сезона в родных «Крыльях Советов» завершил карьеру и вошел в тренерский штаб Сергея Семака.
Фанаты вывесили баннер с портретом Анюкова и подписью «Зенит» — твоя судьба".
Перфоманс болельщиков «Зенита» посвящен Александру Анюкову.— Спорт-Экспресс (@sportexpress) August 22, 2020
Экс-капитан, новый тренер ? pic.twitter.com/dgtJuL0hlg