"Зенит" – "Тамбов" и еще два матча РПЛ в воскресенье: фрибеты до 10 000 рублей от БК "Лига Ставок" новым игрокам

В воскресенье, 14 июля, первый тур РПЛ продолжится тремя встречами: "Крылья Советов" – ЦСКА, "Зенит" – "Тамбов" и "Ахмат" – "Краснодар". Рассказываем, в какой исход матчей верят букмекеры.

Фаворитом первой игры являются армейцы, которые в заключительном туре прошлого сезона разгромили на своем поле самарцев 6:0.

Коэффициент на победу гостей у БК "Лига Ставок" – 1,90, то есть со ставки в тысячу рублей можно заработать 1 900 рублей. Для сравнения коэффициенты на победу "Крыльев Советов" – 4,70, на ничью – 3,35. Коэффициент на "Тотал" больше 2 – 1,80, на "Тотал" меньше 2 – 1,95.

В матче "Зенита" с еще одним новичком премьер-лиги "Тамбовом" букмекеры считают хозяев безоговорочным фаворитом. Коэффициент на победу сине-бело-голубых у БК "Лига Ставок" – 1,22, на победу "Тамбова" – 13,50, на ничью – 6,75. Вероятнее всего, "Зенит", обладающий мощной линией атаки, забьет сопернику не один мяч. Коэффициент на "Тотал" больше 2 – 1,28, на "Тотал" меньше 2 – 3,45.

Во встрече "Ахмата" и "Краснодара" небольшое предпочтение отдается гостям, которые по итогам сезона 2018/19 заняли третье место в таблице. Коэффициент на победу "быков" у БК "Лига Ставок" – 2,15, то есть со ставки в тысячу рублей можно заработать 2 150 рублей. Для сравнения коэффициенты на победу "Ахмата" – 3,65, на ничью – 3,30. Коэффициент на "Тотал" больше 2 – 1,60, на "Тотал" меньше 2 – 2,20.

Еще увлекательнее просмотр матчей будет с акцией "Победная серия" от БК "Лига Ставок" – букмекерская компания увеличила фрибеты новым гостям.

В рамках предложения "Максимальная отдача" новые игроки могут получить до 10 000 рублей.

Все подробности предложения "Максимальная отдача", а также всей акции "Победная серия" – на сайте БК "Лига Ставок".