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«Зенит» — «Тамбов»: Дзюба и Азмун выйдут в атаке у хозяев

16:48
Артем Дзюба и Сердар Азмун.. Фото ФК «Зенит»
Артем Дзюба и Сердар Азмун.. Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» и «Тамбов» объявили составы на матч 4-го тура Тинькофф РПЛ, который начнется в 18.00 по мск. Лучшие бомбардиры прошлого чемпионата Артем Дзюба и Сердар Азмун выйдут на поле с первых минут.

«Зенит»: Кержаков — Караваев, Круговой, Ракицкий, Сантос, Ловрен, Барриос, Дриусси, Малком, Дзюба, Азмун.

Запас: Васютин, Одоевский, Терентьев, Прохин, Жирков, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Ригони, Шамкин.

«Тамбов»: Рыжиков — Чичерин, Ойеволе, Шляков, Каплиенко, Чуперка, Карасев, Килин, Обухов, Костюков, Карапетян.

Запас: Чагров, Головня, Тетрашвили, Кабахидзе, Балашов, Панченко.

Зенит — Тамбов

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