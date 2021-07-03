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«Зенит» сыграл вничью с «Шальке», 18-летний Одоевский отбил пенальти

18:44
«Зенит» сыграл вничью с «Шальке». Фото ФК «Зенит»
«Зенит» сыграл вничью с «Шальке». Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» в первом матче на втором сборе в Австрии сыграл вничью с «Шальке» со счетом 0:0.

Во втором тайме на поле вместо вратаря Михаила Кержакова вышел 18-летний Даниил Одоевский, который на 65-й минуте отбил пенальти. 11-метровый исполнял Марвин Пирингер.

Отметим, что за «Шальке» играл 18-летний российский полузащитник «Зенита» Ярослав Михайлов. Он находится на просмотре в немецкой команде и был заменен во втором тайме.

В Австрии «Зенит» сыграет еще два матча: с «Вердером» (7 июля) и «Карлсруэ» (11 июля).

Товарищеский матч

«Шальке» (Германия) — «Зенит» (Россия) — 0:0

Нереализованный пенальти: Пирингер (Ш), 65 (вратарь).

«Зенит»: Кержаков (Одоевский, 46), Дуглас Сантос (Симутенков, 81), Чистяков, Круговой, Ракицкий (Родионов, 86), Сутормин (Скроботов, 86), Кравцов, Мостовой (Вендел, 69), Ерохин (Белохонов, 69), Дриусси (Сандрачук, 81), Малком (Ногтев, 86).

3 июля. Куфштайн. Стадион «Куфштайн Арена».

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