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«Локомотив» сыграл вничью с «Рапидом»

19:18
«Рапид» — «Локомотив» — 0:0. Фото ФК «Локомотив»
«Рапид» — «Локомотив» — 0:0. Фото ФК «Локомотив»
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«Локомотив» на втором сборе в австрийском Бад-Вальстердорфе сыграл вничью с «Рапидом» со счетом 0:0.

В предыдущем товарищеском матче 26 июня «Локомотив» разгромил словенскую «Олимпию» со счетом 6:1.

По информации «СЭ», запланированный на 5 июля матч «Локомотива» и «Галатасарая» не состоится по причине отказа турецкого клуба.

Первый матч сезона команда проведет 17 июля в рамках Суперкубка России против «Зенита».

Товарищеский матч

«Рапид В» (Австрия) — «Локомотив» — 0:0

«Локомотив»: Гильерме, Сильянов, Мурило, Пабло, Рыбчинский, Куликов, Жемалетдинов, Миранчук, Лисакович, Смолов, Камано.

Предупреждение: Мурило, 68.

3 июля.

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