«Локомотив» сыграл вничью с «Рапидом»

«Локомотив» на втором сборе в австрийском Бад-Вальстердорфе сыграл вничью с «Рапидом» со счетом 0:0.

В предыдущем товарищеском матче 26 июня «Локомотив» разгромил словенскую «Олимпию» со счетом 6:1.

По информации «СЭ», запланированный на 5 июля матч «Локомотива» и «Галатасарая» не состоится по причине отказа турецкого клуба.

Первый матч сезона команда проведет 17 июля в рамках Суперкубка России против «Зенита».

Товарищеский матч

«Рапид В» (Австрия) — «Локомотив» — 0:0

«Локомотив»: Гильерме, Сильянов, Мурило, Пабло, Рыбчинский, Куликов, Жемалетдинов, Миранчук, Лисакович, Смолов, Камано.

Предупреждение: Мурило, 68.

3 июля.