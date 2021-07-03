«Неуязвимый». Промес выложил первый пост в Instagram после вылета Нидерландов с Евро

Нападающий «Спартака» Квинси Промес выложил новый пост в Intagram. Это первая запись с того момента, как сборная Нидерландов вылетела с Евро-2020.

«Неуязвимый», — написал Промес на русском.

Нидерланды уступили сборной Чехии в 1/8 финала (0:2). Промес вышел на замену во втором тайме. Всего на турнире форвард провел два неполных матча.