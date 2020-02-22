«Зенит» сыграл вничью с минским «Динамо» Гуренко, гол забил Жирков

«Зенит» сыграл вничью с минским «Динамо» в контрольном матче — 1:1. Единственный мяч в составе петербуржцев провел Юрий Жирков. Белорусскую команду возглавляет бывший защитник московского «Локомотива» Сергей Гуренко.

Товарищеский матч

«Зенит» (Россия) — «Динамо» Мн (Белоруссия) — 1:1 (1:1)

Голы: Климович, 33 (0:1). Жирков, 44 (1:1).

«Зенит»: Лунев, Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Оздоев, Барриос, Малком, Жирков (Сергеев, 83), Азмун, Дзюба (Воробьев, 55).

«Динамо»: Руденок, Риос (Игрок на просмотре, 75), Халимончик, Чиж, Козлов, Бручич, Павловски (Олехнович, 65), Данилу (Ким Чжун Ен, 77), Горопевшек, Шикавка (Билоног, 60), Климович (Бородин, 75).

Предупреждения: Козлов, 35. Дзюба, 40. Риос, 40. Козлов, 57. Билоног, 71.

Удаление: Горопевшек, 54.

Вместо уделенного Михи Горопевшека вышел Доминик Динга.