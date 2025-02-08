Глушаков назвал лишнего легионера в составе «Спартака»
Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков заявил, что защитник красно-белых Миенти Абена никак не проявил себя в московском клубе.
— С приходом новых иностранных футболистов у «Спартака» может появиться проблема с заявкой, кто-то из легионеров может оказаться лишним. Кто из иностранцев красно-белых, на ваш взгляд, выпадает из общей картины? Кто не соответствует уровню «Спартака»?
— Вспомнить бы еще всех. Наверное, центральный защитник, 14-й номер.
— Абена?
— Да, он никак себя не проявил, — сказал Глушаков Legalbet.ru.
С сезона-2022/23 в РПЛ действует лимит на легионеров: до 13 иностранцев в заявке, из которых одновременно на поле могут находиться не более восьми игроков.
Источник: Legalbet.ru
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|66
|
3
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|30
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|11
|5
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|53
|
4
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|30
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|52
|
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|
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|
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|43
|
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|37
|
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|9
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|25-32
|33
|
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|30
|8
|8
|14
|35-50
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|8
|15
|29-44
|29
|
13
|Акрон
|30
|6
|9
|15
|35-53
|27
|
14
|Динамо Мх
|30
|5
|11
|14
|19-37
|26
|
15
|Пари НН
|30
|6
|5
|19
|26-50
|23
|
16
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|30
|6
|4
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|17.05
|18:00
|Ростов – Зенит
|0 : 1
|17.05
|18:00
|Краснодар – Оренбург
|3 : 0
|17.05
|18:00
|Кр. Советов – Акрон
|4 : 1
|17.05
|18:00
|ЦСКА – Локомотив
|3 : 1
|17.05
|18:00
|Рубин – Пари НН
|2 : 2
|17.05
|18:00
|Балтика – Динамо
|1 : 2
|17.05
|18:00
|Динамо Мх – Спартак
|0 : 0
|17.05
|18:00
|Сочи – Ахмат
|1 : 1
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|Г
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|
Джон Кордоба
Краснодар
|17
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Кевин Андраде
Балтика
|26
|1
|7
|
|
Дмитрий Чистяков
Ростов
|22
|1
|5
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|26
|1
|5
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