Глушаков назвал лишнего легионера в составе «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков заявил, что защитник красно-белых Миенти Абена никак не проявил себя в московском клубе.

— С приходом новых иностранных футболистов у «Спартака» может появиться проблема с заявкой, кто-то из легионеров может оказаться лишним. Кто из иностранцев красно-белых, на ваш взгляд, выпадает из общей картины? Кто не соответствует уровню «Спартака»?

— Вспомнить бы еще всех. Наверное, центральный защитник, 14-й номер.

— Абена?

— Да, он никак себя не проявил, — сказал Глушаков Legalbet.ru.

С сезона-2022/23 в РПЛ действует лимит на легионеров: до 13 иностранцев в заявке, из которых одновременно на поле могут находиться не более восьми игроков.