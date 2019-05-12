"Зенит" сыграет с ЦСКА в форме с чемпионскими нашивками

Сегодня "Зенит" впервые в сезоне сыграет в ранге чемпиона России – в матче 28-го тура премьер-лиги сине-бело-голубые встретятся с ЦСКА.

Специально для игры клуб подготовил нашивки на лазурную форму, в которой выйдет "Зенит". Добавим, что по окончании игры пройдет церемония награждения петербургского клуба, и перед ней футболисты переоденутся в золотые футболки. (Дмитрий Сомов)

Напомним, что "Зенит" неделю назад гарантировал себе золотые медали премьер-лиги. ЦСКА занимает четвертое место. Начало матча на "Газпром Арене" – в 19:00.

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