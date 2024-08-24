«Зенит» — «Спартак»: Мартинса заменили в первом тайме

«Спартак» в первом тайме сделал замену в матче против «Зенита» в 6-м туре РПЛ — 0:0.

На 39-й минуте вместо Кристофера Мартинса Перейры на поле появился Роман Зобнин. У люксембуржца была желтая карточка.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Спартак».