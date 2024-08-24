Булыкин полагает, что у «Локомотива» будет преимущество в матче с «Ростовом»
Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча железнодорожников с «Ростовом» в 6-м туре РПЛ.
«Локомотив» на хорошем ходу, и в этой встрече небольшое преимущество на их стороне. Нужно только не расслабляться и в каждой игре доказывать свои претензии на высокие места. Конечно, молодежь не всегда стабильна, но я всегда верю в молодежь. За счет того, что у них голодные, горящие глаза, они могут творить чудеса при грамотном управлении, что мы и видим в «Локомотиве» что в прошлом сезоне, что в этом. Мне всегда приятно смотреть на «Локомотив» и видеть там россиян. Когда играют доморощенные футболисты — это одно из лучших достижений в команде», — цитирует Булыкина Metaratings.ru.
Матч между командами пройдет 25 августа в Москве. Начало - в 20.00 по местному времени.
Перед 6-м туром «Локомотив» с 12 очками занимает третье место в таблице РПЛ, у «Ростова» 8 баллов и восьмая позиция.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|5
|4
|1
|0
|15-1
|13
|
2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
3
|Локомотив
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|
4
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-4
|10
|
5
|Спартак
|5
|3
|1
|1
|9-3
|10
|
6
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|11-11
|10
|
7
|Краснодар
|5
|2
|3
|0
|5-3
|9
|
8
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
9
|Пари НН
|5
|2
|0
|3
|5-9
|6
|
10
|Химки
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|
11
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
12
|Оренбург
|5
|1
|2
|2
|7-10
|5
|
13
|Акрон
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|
14
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|
15
|Ахмат
|5
|0
|3
|2
|1-7
|3
|
16
|Факел
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
|23.08
|20:00
|
Рубин – Динамо Мх
|2 : 0
|24.08
|15:00
|
ЦСКА – Акрон
|4 : 0
|24.08
|17:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|24.08
|17:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|24.08
|20:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|25.08
|15:00
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.08
|17:30
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|25.08
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Евгений Марков
Факел
|3
|1
|0