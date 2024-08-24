«Факел» — «Оренбург»: команды не открыли счет в первом тайме

«Факел» и «Оренбург» не забили голов в первом тайме матча 6-го тура чемпионата России — 0:0.

Игра проходит в Воронеже. На счету хозяев ни одного удара в створ ворот соперника, у гостей — один удар.

Оренбуржцы с 5 очками занимают 11-е место в чемпионате России. Воронежцы замыкают турнирную таблицу, набрав одно очко в первых пяти турах.