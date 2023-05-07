«Зенит» — «Спартак»: Сергеев забил в добавленное время и вывел хозяев вперед

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев забил на 90+1-й минуте матча 26-го тура РПЛ со «Спартаком» — 3:2.

Далер Кузяев справа забросил мяч на Мантуана в штрафную, который с лета прострелил в центр, и Сергеев в касание срезал мяч в дальний угол ворот.

Отметим, что Сергеев вышел на поле на 86-й минуте, заменив Матео Кассьерру.