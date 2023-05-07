«Зенит» — «Спартак»: Сергеев забил в добавленное время и вывел хозяев вперед
Нападающий «Зенита» Иван Сергеев забил на 90+1-й минуте матча 26-го тура РПЛ со «Спартаком» — 3:2.
Далер Кузяев справа забросил мяч на Мантуана в штрафную, который с лета прострелил в центр, и Сергеев в касание срезал мяч в дальний угол ворот.
Отметим, что Сергеев вышел на поле на 86-й минуте, заменив Матео Кассьерру.
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|50
|
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|49
|
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|43
|
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|24
|
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|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|26
|4
|5
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|24-58
|17
|
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|4
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|20-49
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|6.05
|14:00
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Химки – Динамо
|0 : 1
|6.05
|16:30
|
Торпедо – Ахмат
|1 : 5
|6.05
|19:00
|
Ростов – Факел
|0 : 2
|7.05
|14:00
|
Пари НН – Урал
|0 : 0
|7.05
|16:30
|
ЦСКА – Оренбург
|2 : 1
|7.05
|18:00
|
Зенит – Спартак
|3 : 2
|7.05
|19:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|8.05
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|15
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
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|Ж
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Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
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Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
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Торпедо М
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|1
|5
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