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«Зенит» — «Сочи», «Химки» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо». Полное расписание 11-го тура РПЛ

14:25
«Зенит» vs «Сочи» — в первом туре после паузы. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
«Зенит» vs «Сочи» — в первом туре после паузы. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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РПЛ опубликовала расписание матчей четырех туров в октябре и ноябре. Ближайший, 11-й, стартует после паузы на игры сборных. Все встречи пройдут в выходные дни.

17 октября, суббота

14:00 «Зенит» — «Сочи»
16:30 «Локомотив» — «Уфа»
16:30 «Краснодар» — «Рубин»
19:00 «Химки» — «Спартак»

18 октября, воскресенье

14:00 «Арсенал» — «Урал»
14:00 «Ротор» — «Тамбов»
16:30 ЦСКА — «Динамо»
19:00 «Ростов» — «Ахмат»

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_25667.html

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 11-й тур. «Зенит» — «Сочи», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




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