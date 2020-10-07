РПЛ опубликовала расписание матчей четырех туров в октябре и ноябре. Ближайший, 11-й, стартует после паузы на игры сборных. Все встречи пройдут в выходные дни.

17 октября, суббота

14:00 «Зенит» — «Сочи»

16:30 «Локомотив» — «Уфа»

16:30 «Краснодар» — «Рубин»

19:00 «Химки» — «Спартак»

18 октября, воскресенье

14:00 «Арсенал» — «Урал»

14:00 «Ротор» — «Тамбов»

16:30 ЦСКА — «Динамо»

19:00 «Ростов» — «Ахмат»