«Зенит» — «Сочи», «Химки» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо». Полное расписание 11-го тура РПЛ
14:25
РПЛ опубликовала расписание матчей четырех туров в октябре и ноябре. Ближайший, 11-й, стартует после паузы на игры сборных. Все встречи пройдут в выходные дни.
17 октября, суббота
14:00 «Зенит» — «Сочи»
16:30 «Локомотив» — «Уфа»
16:30 «Краснодар» — «Рубин»
19:00 «Химки» — «Спартак»
18 октября, воскресенье
14:00 «Арсенал» — «Урал»
14:00 «Ротор» — «Тамбов»
16:30 ЦСКА — «Динамо»
19:00 «Ростов» — «Ахмат»
Дополнительная информация:
Опрос
проголосовало: 20244Все опросы
Кто главный фаворит РПЛ после матча «Спартак» — «Зенит»?
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 11-й тур. «Зенит» — «Сочи», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...