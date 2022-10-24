«Зенит» — «Сочи»: Барриос забил первый гол в сезоне

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос забил гол в матче 14-го тура РПЛ против «Сочи».

Он сделал счет 5:0 во второй тайме встречи.

Барриос нанес мощный удар из-за пределов штрафной. Голкипер сочинцев Сослан Джанаев дотянулся до мяча, но не смог предотвратить гол.

Для Барриоса этот гол стал первым в нынешнем сезоне.