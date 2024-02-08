«Зенит» — «Шанхай Шэньхуа»: Сантос забил четвертый гол питерцев

«Зенит» забил четвертый гол в матче с «Шанхай Шэньхуа» в Кубке равноправия — 4:0.

На 54-й минуте отметился защитник Дуглас Сантос.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.