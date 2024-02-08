«Сочи» победил «Славию» из Софии в товарищеском матче

«Сочи» обыграл софийскую «Славию» в товарищеском матче — 1:0.

У российской команды гол на 58-й минуте забил Мигель.

9 февраля «Сочи» проведет товарищескую игру с ЦСКА. Начало — в 15.00 мск. 15 февраля команда сыграет с узбекским «Нефтчи» (начало — в 16.00 мск).

Товарищеские матчи. Клубы

«Сочи» — «Славия» (Болгария) — 1:0 (0:0)

Гол: Силвейра, 58.

«Сочи»: Дегтев, Маргасов, Заика, Дркушич, Агбалака, Чистяков, Ангбан, Арутюнян, Кравцов, Силвейра, Гуарирапа.