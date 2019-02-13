17:15 | Футбол — РПЛ

"Зенит" считает, что введение Fan ID резко снизит посещаемость матчей РПЛ

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Исполнительный директор "Зенита" Павел Пивоваров негативно оценил введение системы паспорта болельщика (Fan ID). Об этом он заявил во время круглого стола в Госдуме по теме "Система идентификации личности зрителей на спортивных соревнованиях". 

- Сейчас у клубов мноhttps://tass.ru/sport/6111215го стадионов с более высокой вместимостью, чем это было до чемпионата мира, и сейчас остро встает вопрос рентабельности. Мы эксплуатируем стадион с 2017 года, и математическое увеличение его вместимости не привело к аналогичному проценту повышения посещаемости, - цитирует ТАСС Пивоварова. - Привлечь столько же новых болельщиков за такой небольшой период тяжело. Количество абониментщиков у нас не увеличилось - это 15-20 тысяч человек. Поэтому система серьезным образом отразится на посещаемости, а значит - на нашей маркетинговой работе. 

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6111215

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