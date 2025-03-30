«Спартак» в гостях не сумел обыграть «Ахмат»

«Спартак» на выезде сыграл вничью с «Ахматом» в матче 22-го тура РПЛ — 0:0.

Защитник красно-белых Срджан Бабич получил восьмую желтую карточку в чемпионате и пропустит матч против «Ростова» в 23-м туре.

«Спартак» (44 очка) занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича на пять очков отстает от лидирующего «Краснодара» (49) и может пропустить вперед себя «Зенит» (43), который в 22-м туре встретится с «Рубином».

«Ахмат» (19) остается 14-м в турнирной таблице.