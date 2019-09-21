«Зенит» — «Рубин»: Шатов и Кузяев в старте хозяев
Стали известны стартовые состава на матч 10-го тура чемпионата России «Зенит» — «Рубин», информирует официальный сайт РПЛ. Встреча начнется в 19.00 (мск). Игра пройдет в Санкт-Петербурге.
Стартовый состав «Зенита»: Лунев — Смольников, Иванович, Ракицкий, Дуглас — Шатов, Оздоев, Барриос, Кузяев — Дриусси, Дзюба.
Стартовый состав «Рубина»: Дюпин — Данченко, Плиев, Уремович, Денисов — Башкиров, Могилевец, Коновалов — Ташаев, Кьяртанссон, Зуев.
Запасные «Зенита»: Кержаков, Васютин, Караваев, Маммана, Осорио, Жирков, Сутормин, Мак, Краневиттер
Запасные «Рубина»: Коновалов, Городовой, Сорокин, Степанов, Старфельт, Подберезкин, Кипиани, Закиров, Макаров, Кварацхелия, Марков, Микелтадзе
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