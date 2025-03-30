«Зенит» — «Рубин»: второе предупреждение Грицаенко обосновано, но за что вынесено первое?

На 54-й минуте матча 22-го тура чемпионата России «Зенит» — «Рубин» судья Павел Кукуян правильно вынес предупреждение защитнику гостей Алексею Грицаенко.

Оно стало для него вторым в этой игре, за ним последовала красная карточка и удаление.

Относительно второй желтой карточки казанца вопросов нет. Непонятно, за что к нему применена первая дисциплинарная санкция на 45-й минуте, когда в единоборстве с Грицаенко упал Максим Глушенков.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Рубин».