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Сегодня, 16:39

Агент Тюкавина: «Костя обменял бы все индивидуальные награды на чемпионство с «Динамо»

Владислав Корегин
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Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, поделился мнением об индивидуальных номинациях игрока по итогам сезона-2023/24.

«Он номинирован на 3 номинации — лучший молодой игрок, лучший нападающий и лучший игрок. Обычно в номинациях стараются, чтобы один игрок не забрал. Делается это с точки зрения пиара. Думаю, Константин выиграет лучшего игрока чемпионата. Награду лучшему молодому игроку получит Файзуллаев из ЦСКА. Зная Костю, он бы все эти титулы поменял бы на то, что 25 мая выиграть чемпионат. Это его мечта. Такого шанса может долго не быть. Все в руках «Динамо», — цитирует Сафонова «Спорт День за Днем».

В текущем сезоне 21-летний Тюкавин отыграл 37 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач.

На данный момент бело-голубые занимают первое место в турнирной таблице РПЛ после 29 туров, набрав 56 очков. На второй строчке располагается «Зенит» (54), а тройку лучших замыкает «Краснодар» (53).

Источник: «Спорт День за Днем»
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Алексей Сафонов
Константин Тюкавин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 15
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Константин Тюкавин

Динамо

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И К Ж
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