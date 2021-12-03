«Зенит» — «Ростов»: второй гол гостей засчитали после проверки ВАР, зенитовцы были возмущены
Нападающий «Ростова» Николай Комличенко отличился в первом тайме матче 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита». Он увеличил преимущество гостей — 2:0.
Главный арбитр встречи Алексей Матюнин засчитал взятие ворот, хотя хозяева сигнализировали о нарушении правил. ВАР подтвердили решение судьи.
Атака дончан началась с потери Вендела в борьбе. Затем Комличенко выиграл жесткую силовую борьбу у защитника питерцев Ярослава Ракицкого. Игроки «Зенита» считали, что соперники сфолили, Ракицкий получил желтую карточку за споры с арбитром.
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