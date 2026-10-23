Россиянка Рощина завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по спортивной гимнастике

Россиянка Людмила Рощина заняла второе место в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Роттердаме.

Она завершила выступления с итоговой оценкой 55,199 балла.

Первое место у американки Скай Блэйкли (55,733), а третье — у Кэ Циньцинь (55,032) из Китая.

Сборная России завоевала вторую медаль на ЧМ. Ранее гимнасты заняли второе место в мужском командном турнире.

Россия занимает четвертое место в медальном зачете. Лидирует сборная Японии (2 золотых и одна бронзовая медали). Второе место занимает команда из Китая (1 золото, 1 серебро и 2 бронзы), а третье — сборная США (1 золото и 1 серебро).

Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходит в Роттердаме (Нидерланды) с 17 по 25 октября.

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