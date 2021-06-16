«Зенит» проведет два первых матча в РПЛ на выезде из-за Евро-2020

Президент Тинькофф РПЛ Сергей Прядкин объяснил, почему «Зенит» проведет два первых матча чемпионата России-2021/22 на выезде.

— «Зенит» проводит первые два матча РПЛ на выезде, потому что попросил. Стадион «Газпром Арена» принимает матчи Евро-2020, поле нужно перестелить, — сказал Прядкин.

В первом туре предстоящего сезона «Зенит» сыграет с «Химками», во втором туре команда Сергея Семака встретится с «Ростовом».

«Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона-2020/21.

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