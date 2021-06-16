Осинькин рассказал о подготовке «Крыльев Советов» к сезону

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением о начале тренировочных сборов команды в Сербии.

«Не важно, как мы провели время, главное, чтобы наши футболисты отдохнули, перезагрузились после такого сложного сезона. Сейчас у нас будут задачи другого уровня. Для того, чтобы их выполнить, мы должны быть свежими и сильными. Надеюсь, что ребята смогли и отдохнуть, и перезагрузиться.

Из-за того, что у нас время ковидное, мы не можем после сборов возвращаться назад. Выходные мы сделаем здесь. Сборы чуть-чуть более короткими отрезками будут проводиться. Думаю, что самое главное, что здесь есть все для хорошей работы. Нам надо провести здесь работу, заложить фундамент, которого хватит на весь сезон», — приводит слова Осинькина официальный сайт клуба.

«Крылья Советов» по итогам сезона-2020/21 стали победителями ФНЛ и вышли в РПЛ. Также самарцы дошли до финала Кубка России, где уступили «Локомотиву» (1:3).