Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Осинькин рассказал о подготовке «Крыльев Советов» к сезону

11:03
Теги:

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением о начале тренировочных сборов команды в Сербии.

«Не важно, как мы провели время, главное, чтобы наши футболисты отдохнули, перезагрузились после такого сложного сезона. Сейчас у нас будут задачи другого уровня. Для того, чтобы их выполнить, мы должны быть свежими и сильными. Надеюсь, что ребята смогли и отдохнуть, и перезагрузиться.

Из-за того, что у нас время ковидное, мы не можем после сборов возвращаться назад. Выходные мы сделаем здесь. Сборы чуть-чуть более короткими отрезками будут проводиться. Думаю, что самое главное, что здесь есть все для хорошей работы. Нам надо провести здесь работу, заложить фундамент, которого хватит на весь сезон», — приводит слова Осинькина официальный сайт клуба.

«Крылья Советов» по итогам сезона-2020/21 стали победителями ФНЛ и вышли в РПЛ. Также самарцы дошли до финала Кубка России, где уступили «Локомотиву» (1:3).

Дополнительная информация:

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?18902

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Не дно. Шоу Бузовой и Губерниева — лучшее, что пока было на ТВ во время Евро-2020
Трое злоумышленников изнасиловали мужчину бутылкой из-под пива
Каким птицам соответствуют знаки зодиака
Путин вылетел в Женеву на саммит с Байденом

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы