«Зенит» продлил контракт с Шиловым до 2031 года

«Зенит» объявил о продлении контракта с полузащитником команды Вадимом Шиловым.

Новое соглашение с 18-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2030/31.

Шилов получил травму на тренировке с основной командой «Зенита», за которую дебютировал 12 августа. На его счету 3 матча в РПЛ и 5 игр в FONBET Кубке России, где форвард забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.

В ноябре Шилов занял первое место в рейтинге «СЭ» «55 молодых талантов России-2025».

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