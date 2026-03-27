Абаскаль — об отстранении России: «Игроки лишены возможности соревноваться. Футбол не должен иметь границ»
Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о своем отношении к отстранению российских команд от международных турниров.
«Самое печальное — это то, что политика лишает игроков возможности выступать на международном уровне. Отсутствие конкуренции с сильнейшими командами тормозит развитие игроков. Игроки лишены возможности соревноваться, хотя футбол не должен иметь границ.
Главная проблема в том, что они уже пропустили два чемпионата мира, и очень печально, что политика настолько влияет на спорт, что лишает игроков возможности соревноваться на международном уровне.
У них были молодые таланты, которые могли бы получить возможность в европейском футболе, но теперь сталкиваются с закрытыми дверями. В нынешних условиях, если ты родился в одном месте или другом, у тебя не одинаковые возможности. Особенно для молодых», — цитирует Абаскаля испанская AS.
Все российские команды с 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.
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|И
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|О
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|26.07
|00:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|26.07
|00:00
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|00:00
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|00:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|00:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|26.07
|00:00
|Рубин – Краснодар
|- : -
|26.07
|00:00
|Акрон – Зенит
|- : -
|26.07
|00:00
|Факел – Динамо Мх
|- : -