Абаскаль — об отстранении России: «Игроки лишены возможности соревноваться. Футбол не должен иметь границ»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о своем отношении к отстранению российских команд от международных турниров.

«Самое печальное — это то, что политика лишает игроков возможности выступать на международном уровне. Отсутствие конкуренции с сильнейшими командами тормозит развитие игроков. Игроки лишены возможности соревноваться, хотя футбол не должен иметь границ.

Главная проблема в том, что они уже пропустили два чемпионата мира, и очень печально, что политика настолько влияет на спорт, что лишает игроков возможности соревноваться на международном уровне.

У них были молодые таланты, которые могли бы получить возможность в европейском футболе, но теперь сталкиваются с закрытыми дверями. В нынешних условиях, если ты родился в одном месте или другом, у тебя не одинаковые возможности. Особенно для молодых», — цитирует Абаскаля испанская AS.

Все российские команды с 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.

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