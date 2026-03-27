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27 марта, 17:47

Абаскаль — об отстранении России: «Игроки лишены возможности соревноваться. Футбол не должен иметь границ»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о своем отношении к отстранению российских команд от международных турниров.

«Самое печальное — это то, что политика лишает игроков возможности выступать на международном уровне. Отсутствие конкуренции с сильнейшими командами тормозит развитие игроков. Игроки лишены возможности соревноваться, хотя футбол не должен иметь границ.

Главная проблема в том, что они уже пропустили два чемпионата мира, и очень печально, что политика настолько влияет на спорт, что лишает игроков возможности соревноваться на международном уровне.

У них были молодые таланты, которые могли бы получить возможность в европейском футболе, но теперь сталкиваются с закрытыми дверями. В нынешних условиях, если ты родился в одном месте или другом, у тебя не одинаковые возможности. Особенно для молодых», — цитирует Абаскаля испанская AS.

Все российские команды с 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.

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ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
26.07 00:00 Рубин – Краснодар - : -
26.07 00:00 Акрон – Зенит - : -
26.07 00:00 Факел – Динамо Мх - : -
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