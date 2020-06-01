«Зенит» продлил контракт с Семаком

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте петербуржцев.

Новое соглашение с главным тренером сине-бело-голубых подписано 30 мая по схеме «2+1».

44-летний специалист возглавляет «Зенит» с мая 2018 года. Под его руководством петербуржцы стали чемпионами России. В сезоне-2014/15 специалист выиграл чемпионское звание в качестве помощника Андре Виллаш-Боаша.