«Зенит» продлил контракт с Семаком
10:02
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте петербуржцев.
Новое соглашение с главным тренером сине-бело-голубых подписано 30 мая по схеме «2+1».
44-летний специалист возглавляет «Зенит» с мая 2018 года. Под его руководством петербуржцы стали чемпионами России. В сезоне-2014/15 специалист выиграл чемпионское звание в качестве помощника Андре Виллаш-Боаша.
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